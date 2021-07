Dopo una lunghissima notte di emozioni e gioie, l’Italia ha raggiunto l’hotel a Roma dove resterà per qualche ora prima di dare il via ad una nuova serie di festeggiamenti in Italia e incontrare Mattarella.

Tantissimi i tifosi che hanno accolto i Campioni d’Europa con Chiellini, il capitano, che ha mostrato la coppa ai presenti. Inno nazionale e applausi per tutto il gruppo.

