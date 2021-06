Brutta tegola in casa croata. A poche ore dalla sfida, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, la Croazia perde Perisic, risultato positivo al Covid-19 e quindi messo in isolamento.

La notizia è stata data dalla stessa federazione croata. Perisic, una delle colonne della squadra, salterà quindi la sfida con la Spagna e dovrà restare in isolamento per almeno 10 giorni.

OMNISPORT | 27-06-2021 08:23