Euro 2020, proposta delle Federazioni alla Uefa: perché il rinvio

Anche sul versante Uefa vanno sciolti nodi, in questi tempi emergenziali: ormai quasi tutte le Federazioni chiedono di far slittare Euro 2020 per consentire di condurre a termine con un minimo di regolarità i campionati nazionali, qualora la situazione migliorasse e riprendessero a giocare.

Uefa: la posizione di Ceferin

Alexander Ceferin per ora non mostra cedimenti, nonostante le pressioni: per mettere in piedi un Europeo spalmato su 12 paesi europei ha dovuto mettere in piedi una macchina organizzativa che armonizzasse tutte le differenti legislazioni e che non avesse intoppi nonostante l’estensione territoriale.

E poi, ovviamente, si è sviluppato un gigantesco giro d’affari stimato in 2,5 miliardi di euro, in crescita di 600 milioni rispetto all’edizione 2016.

Quindi se da una lato le diverse federazioni esercitano una pressione prevedibile, dall’altra non è così semplice pensare all’annullamento del torneo: i contratti con i broadcaster televisivi e con i partner commerciali sono tali che le eventuali cause rischierebbero di compromettere i conti della stessa Uefa.

Una possibile soluzione: rinviare di un anno

Una soluzione potrebbe rivelarsi quella dello spostamento, di cui riferisce oggi Tuttosport, ma non di qualche mese o nella pausa invernale, ma rimandare gli Europei al prossimo anno sacrificando, a questo punto, la seconda edizione della Nations League.

VIRGILIO SPORT | 10-03-2020 10:07