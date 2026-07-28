In un’estate bollente per il calcio italiano, divisa tra la caccia al nuovo Commissario Tecnico della Nazionale e la programmazione per i prossimi grandi appuntamenti, lo stadio Renzo Barbera di Palermo torna al centro del dibattito. La struttura è tra le candidate a ospitare i match di Euro 2032, ma il percorso si sta rivelando decisamente in salita. A frenare l’iter burocratico ci sono infatti diversi nodi tecnici e formali: il Consiglio comunale ha tempo fino al 31 luglio per votare la delibera fondamentale sull’ammodernamento dell’impianto.

La nota del Comune e i nodi burocratici

A far scattare il campanello d’allarme è stata una nota inviata sabato pomeriggio da Raimondo Liotta, Segretario Generale del Comune di Palermo, e indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, all’Assessore al Patrimonio e ai vertici dei dipartimenti tecnici e contabili. Nel documento si evidenzia come il piano sia ancora “incompleto”. Tra i problemi emersi, che rischiano di compromettere seriamente la candidatura della città, figurano documenti depositati su piattaforme digitali esterne anziché negli archivi ufficiali del Comune, oltre alla mancanza di firme e pareri obbligatori da parte della Ragioneria e degli uffici di Patrimonio, Urbanistica e Demanio.