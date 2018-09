Euro2024, la Germania batte la Turchia

La Germania organizzerà gli Europei del 2024. Lo ha stabilito oggi il Comitato Esecutivo della Uefa a Nyon. La candidatura tedesca ha avuto la meglio su quella turca.

La rassegna continentale vedrà la partecipazione di 24 nazionali e sarà composta da 51 partite ospitate in dieci stadi, tra cui l’Allianz Arena di Monaco e l’Olympiastadion di Berlino. Niente da fare per il presidente Recep Tayyip Erdogan, che alla vigilia si era appellato all'Uefa: "Penso che a un Paese pazzo del calcio come la Turchia, che soddisfa tutti i criteri per ospitare l'evento, andrebbe data questa opportunità. Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che gli stadi saranno pieni per i Campionati Europei".

SPORTAL.IT | 27-09-2018 16:10