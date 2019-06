Eurobasket donne al via: "Obiettivo preolimpico"

L’Italbasket femminile è pronta all'esordio all'europeo di Serbia e Lettonia contro la Turchia sul parquet di Nis, un match che gli appassionati potranno seguire in diretta alle 18.30 sui canali 201 e 204 di Sky.

Eurobasket 2019 sarà un'occasione, per le ragazze guidate da coach Marco Crespi, di migliorare il risultato di due anni fa, anche se per Silvia Gottardi (giocatrice e commentatrice Sky), “L'episodio chiave di quell'edizione, l'errore arbitrale che di fatto ci costò sesto posto e qualificazione mondiale, è stato ampiamente superato".

L'obiettivo delle Azzurre, che dopo la Turchia affronteranno Ungheria e Slovenia (rispettivamente venerdì e domenica, sempre in diretta su Sky alle 18.30) è chiaro: "Dobbiamo arrivare tra le prime sei e conquistare la partecipazione al preolimpico. Sarà fondamentale vincere il girone e possiamo farlo, visto che la Turchia, storicamente la nostra bestia nera, è un po' in calo negli ultimi anni, mentre Ungheria e Slovenia sembrano un gradino sotto. Per quel che riguarda la vittoria finale, invece, le tre favorite sono Francia, Spagna e Belgio, ma noi possiamo giocarcela con tutte".

La Gottardi non ha dubbi quando si parla delle giocatrici su cui puntare: “Il capitano Giorgia Sottana e Cecilia Zandalasini sono le nostre punte di diamante, hanno un grande talento e tanti punti nelle mani. Ma terrei d'occhio anche Elisa Penna, che gioca nel college di Wake Forest, oltre a Sabrina Cinili, Nicole Romeo e Olbis Futo André, ma più in generale è tutto il gruppo ad essere di alto livello".

SPORTAL.IT | 27-06-2019 12:37