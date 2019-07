Eurobasket donne, Ress crede nel Preolimpico

Con il secondo posto nel gruppo C, la Nazionale di basket femminile si è guadagnata l'accesso alla fase finale di Eurobasket, ma per raggiungere i quarti deve passare dal turno di qualificazione contro la Russia, in programma martedì alle 20.30 (diretta su Sky Sport Arena).

In un'intervista esclusiva concessa a Sportal.it, Kathrin Ress, che segue l'evento come commentatrice, si dice comunque ottimista: "Il risultato del girone non è stato affatto deludente. Purtroppo c'è stato quell'attimo di confusione contro l'Ungheria, forse la sofferta vittoria con la Turchia all'esordio ci ha scaricate. Certo, sarebbe stata un'impresa storica arrivare direttamente ai quarti, ma se giochiamo come sappiamo possiamo battere le russe".

Una Russia che ha sofferto nel suo girone, ma che secondo Ress ha dei nomi da non sottovalutare: "Vadeeva sta facendo un grandissimo Europeo, ed oltre a lei vanno tenute d'occhio Beglova ed Belyakova. Sono ragazze che giocano in un campionato di alto livello ma pieno di giocatrici americane, molte non sono abituate a stare in campo per tanti minuti: questo potrebbe essere un vantaggio per noi".

Incoraggiante l'analisi sul cammino delle Azzurre: "A parte il passaggio a vuoto contro l'Ungheria, Sottana e Zandalasini stanno giocando benissimo. Anche Crippa sta trascinando la squadra, con prestazioni che non mi sorprendono, ma più in generale ogni match ha la sua protagonista. Chi sta avendo un po' di difficoltà è Elisa Penna, ma tutti conosciamo il suo valore: recuperando serenità dimostrerà quanto già fatto vedere in fase di preparazione".

L'obiettivo resta il preolimpico: "La vera Italia è quella vista contro la Slovenia: gioco rapido e frizzante, tante conclusioni e poche forzature, grandissimo spirito di squadra. Giocando così possiamo superare le russe e lottare per arrivare tra le prime sei".

Per la vittoria di Eurobasket, infine, Ress vede la Serbia favorita: "Hanno fatto una grande fase a gironi, superando anche situazioni complicate. Il torneo, però, è bello ed equilibrato, ogni pronostico può facilmente essere smentito".

SPORTAL.IT | 01-07-2019 12:11