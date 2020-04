Eurocup, Baraldi è più che dubbioso

Luca Baraldi espone i suoi dubbi sulla ripresa dell’Eurocup, torneo in cui la Virtus Bologna è ancora in lizza.

“Credo sia importante dire che noi non siamo stati interpellati, ma la vedo molto complicata – spiega al Resto del Carlino -. Noi siamo disponibili a partecipare a questa ultima fase della manifestazione e ci faremo trovare pronti. Abbiamo tanti giocatori che hanno un contratto pluriennale per cui anche nella prossima stagione saranno qui e non ci saranno particolari problemi a richiamarli. Non riesco a immaginare come faranno gli altri club con giocatori in scadenza a cui devono chiedere di allenarsi e giocare una serie di partite che stando alle attuali regole si giocano oltre la scadenza del contratto”.

SPORTAL.IT | 25-04-2020 11:11