20-10-2021 22:21

Buon esordio per la Virtus Segafredo Bologna e l’Umana Reyer Venezia nel gruppo B di EuroCup. Le V Nere di Sergio Scariolo hanno battuto fuori casa i turchi del Frutti Extra Bursaspor per 101-83 con 18 punti di Kevin Hervey e 15 di Marco Belinelli, i veneti di Walter De Raffaele sempre fuori casa hanno avuto la meglio per 73-62 sui francesi del Mincidelice JL Bourg-en-Bresse con 16 punti di Mitchell Watt.

OMNISPORT