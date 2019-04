Euroleague a 18 squadre: le modifiche

Euroleague Basketball, come riferito dal sito ufficiale dell'Olimpia Milano, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la EuroLeague Players Association (ELPA) per il calendario Turkish Airlines EuroLeague per la stagione 2019-20. Le modifiche richieste dall'ELPA mirano a migliorare le condizioni dei giocatori per esprimersi al più alto livello e sono state accolte.

Il primo round della stagione regolare si disputerà con una settimana di anticipo rispetto alla consuetudine, il 3 e il 4 ottobre 2019. L’ultimo turno di regular season, Round 34, si svolgerà il 9 e il 10 aprile 2020.

I playoff cominceranno con una settimana di ritardo e si svolgeranno tra il 21 aprile e il 6 maggio 2020. Le Final Four si disputeranno dal 21 al 24 maggio 2020. Queste tre modifiche manterranno il numero delle settimane con doppio turno a sette, contro le nove previste dopo l’espansione a 18 squadre.

Durante due settimane due di queste sette settimane con doppio turno, tutte le squadre giocheranno una volta due gare casalinghe e una volta due gare in trasferta. Euroleague Basketball e ELPA analizzeranno questa redistribuzione del calendario alla fine della stagione 2019-20.

