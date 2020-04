Belgrado aspetta la sua chance per la Eurolega.

Qualora si ripartisse, in pole position ci sarebbe la Germania come sede unica per concludere il torneo (si fa il nome di Colonia, soprattutto).

La stampa serba, e Nova.rs in particolare, però, sottolinea come in terra tedesca il problema Coronavirus sia tutt’altro che risolto e che quindi la capitale slava – come d'altronde l'intero universo della palla a spicchi – attende sviluppi.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 18:36