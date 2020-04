Eurolega, c'è fermento sulle panchine

Gira tutto intorno, o quasi, a Zeljko Obradovic. Lo slavo, che non ha ancora rinnovato con il Fenerbahce, è uscito allo scoperto dicendo che la permanenza a Istanbul è la sua priorità. Ma, naturalmente, serve una carrettata di denaro per convincerlo a rimanere.

Tra gli incerti anche Xavi Pascual, che è legato allo Zenit San Pietroburgo fino a giugno, e che per ora non si è esposto. La panchina del Panathinaikos, che lui conosce bene, e che è di fatto scoperta dopo l’addio di Rick Pitino, fa gola a tanti. Ai verdi sono stati accostati sia Obradovic, che in verde ha vinto tutto ed è l'obiettivo numero uno, che Andrea Trinchieri, capace anche a Belgrado di svolgere un lavoro di altissima qualità, ma lo spagnolo ha drizzato le antenne.

SPORTAL.IT | 24-04-2020 15:29