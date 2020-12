Eurolega, colpo dell'Olimpia Milano a Mosca

L’Olimpia Milano ha battuto per 102-93 il Khimki Mosca nel recupero dell’ottava giornata di Eurolega. Prestazione convincente degli uomini di Ettore Messina, guidati da Shields, che con 26 punti fa segnare la sua miglior prestazione in Europa.

Diciotto punti per Zach Leday. Con questo successo, i meneghini salgono al quarto posto con sette vittorie e quattro sconfitte in undici partite disputate. L’Olimpia tornerà in campo venerdì contro il Barcellona.

OMNISPORT | 08-12-2020 18:56