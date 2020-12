Eurolega, Datome ritrova il "suo" Fenerbahce

Non sarà una sfida semplice per Gigi Datome, capitano dell’Olimpia Milano, impegnata oggi, alle 18.45, contro il Fenerbahce in Eurolega.

Una sfida che Milano deve vincere per dimenticarsi della prima sconfitta in campionato e che avrà un sapore diverso per il giocatore sardo.

Datome ha giocato ben 5 stagioni con la maglia della formazione turca vincendo proprio l’Eurolega nel 2017.

I suoi ex tifosi lo hanno ringraziato e ricordato con un post sui social: “Ti vogliamo bene – hanno scritto – sarai sempre uno dei nostri guerrieri”.

OMNISPORT | 15-12-2020 18:22