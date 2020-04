Eurolega ed Eurocup: fissate comunque le date delle finali

Deadline fissata per il 24 maggio: entro quella data si dovrà decidere se portare a termine o cancellare definitivamente Eurolega ed Eurocup 2019-20. Lo annuncia la stessa Euroleague che organizza le due manifestazioni.

Qualora ci fossero le condizioni per andare avanti, i giocatori andranno in quarantena dal 29 maggio all'11 giugno, mentre dal 12 giugno al 2 luglio ci saranno gli allenamenti. Definito anche il calendario per completare le due competizioni. Dal 4 al 17 luglio si giocherebbero, in sede unica e a porte chiuse, quarti, semifinali e finali di Eurocup, che sia con andata e ritorno o in gara secca. L'Eurolega, invece, verrebbe completata – le restanti 54 gare di regular season più una Final Eight con scontri secchi – dal 4 al 26 luglio, sempre con sede unica e senza spettatori.

SPORTAL.IT | 23-04-2020 18:19