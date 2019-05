Eurolega, la finale sarà CSKA-Efes

Il CSKA Mosca conquista la finale di Eurolega dopo 3 anni, rimontando e battendo per 95-90 il Real Madrid e vendicando la sconfitta della scorsa stagione.

La squadra di Itoudis sfata quindi il tabù semifinale, e lo fa con una rimonta prodigiosa nell’ultimo quarto, dopo che si era trovata sotto di 14 a 14’ dalla fine. I trascinatori sono De Colo (23 e 11 falli subiti) e il Chacho Rodriguez (23), 18 importanti punti anche per Clyburn, 11 per Higgins mentre Daniel Hackett chiude con 3 punti (tutti dalla lunetta) in 19’ (partito in quintetto; per il Real i migliori sono Causeur (18 in soli 15’) e Tavares sotto canestro (6, 9 rimbalzi e 5 stoppate). Punti ma tanti errori per Llull (13 ma 1/10 da 3), Randolph (12 con 3/11) e Campazzo (10 con 3/10).

Parte bene il Real, che tocca anche un clamoroso +11 dopo 7’ (22-11) con un Tavares dominante sotto canestro. Il CSKA però cambia faccia con l’ingresso in campo del grande ex, Sergio Rodriguez (14 nel primo tempo), che porta a impattare a quota 36 al 15’. Il Real però sfrutta al meglio la sua profondità: Causeur e Thompkins firmano i canestri che riportano avanti il Real, e sono i canestri di Clyburn a tenere i moscoviti a contatto all’intervallo (45-43 Real).

A metà terzo quarto, però, arriva una svolta importante: un parziale di 14-3 del Real, ispirato da Campazzo, Randolph e Causeur, vale il +14 a 14’ dalla fine (65-51). Il CSKA accusa il colpo ma non molla: De Colo e Rodriguez limano lo svantaggio fino al -8 al 30’ (65-73), e il francese continua a ispirare la rimonta, completata dai 4 punti di Clyburn per firmare l’80 pari a 3’39” dal termine. Taylor trova il primo canestro della sua partita per il +3, ma De Colo è incontenibile e con la seconda tripla di serata sigla il definitivo vantaggio moscovita sul +2 a 1’21” dalla fine. Lui, Rodriguez e Higgins sono glaciali dalla lunetta, e non basta la miracolosa tripla di Llull per il -1 a 14” dalla fine: il CSKA va in finale, dove lo attende l'Efes, che nella prima partita ha piegato il Fenerbahce.

