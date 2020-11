Eurolega: l'Olimpia crolla nel finale a Valencia

Un’amara sconfitta, soprattutto perché maturata nel finale della partita. È quella dell’Olimpia Milano, che cade 86-81 contro il Valencia nel secondo ko stagionale in Eurolega. Grande prova per Shavon Shields, autore di 17 punti. Che però non si rivelano sufficienti al cospetto di Sam Van Rosson, che ne mette a referto 21 e si rivela decisivo nel quarto parziale. Quello che decide la sfida ai danni di Milano.

L’Olimpia era stata in grado di raddrizzare il proprio destino nel secondo quarto, con un parziale di 19-5 che sembrava aver rimediato a un inizio estremamente negativo. Dopo una nuova accelerazione del Valencia, le Scarpette Rosse riescono a riportarsi sul 78-78. Nel finale però crollano, e devono accettare l’amaro sapore della sconfitta. Quello che in Europa, quest’anno, era finora capitato solo contro l’Olympiacos.

OMNISPORT | 06-11-2020 23:30