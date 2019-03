Eurolega, l'Olimpia Milano resta in corsa

Lo Zalgiris Kaunas batte l'Olympiacos per 72-68 al Pireo e l'Olimpia ringrazia. Milano grazie al successo dei lituani resta in vita nella corsa playoff: ora i tricolori dovranno vincere sul campo dell’Efes e poi guardare gli altri campi, dove ci sono tantissimi incroci possibili.

I padroni di casa scappano a +11 a metà del terzo periodo, ma vengono rimontati e sorpassati, con un maxi parziale di 16 punti a cavallo con l’ultimo intervallo, con le triple di Milaknis. I greci tornano sotto ed anche avanti, guidati da Weber, ma non trovano alternative al loro miglior giocatore di serata. I lituani trovano due canestri con Davies, il canestro del sorpasso con Thompson e Grigonis dalla lunetta la chiude, dopo l’errore di Weber. Lo Zalgiris resta in corsa, la squadra di Blatt è vicinissima ad una clamorosa eliminazione.

Baskonia Vitoria-Anadolu Efes Istanbul 92-102

Il Baskonia spreca il match point casalingo e dovrà giocarsi l’accesso ai playoff nell’ultimo turno, quando comunque avrà il destino nelle proprie mani, però sul campo del Cska Mosca. La squadra basca sembra prendere il controllo delle operazioni nel secondo periodo, con Vildoza, ma il parziale di 26-14 del terzo periodo ribalta tutto ed i turchi, guidati da Moerman, Pleiss e l’ex Larkin, controllano senza troppi problemi, portando a casa il successo.

Darussafaka Istanbul-Bayern Monaco 92-87

Sorpresa ad Istanbul, dove il Darussafaka conquista la sua quinta vittoria stagionale ed elimina il Bayern dalla corsa per un posto nei playoff. La squadra tedesca è davanti per buona parte del confronto, anche a +13 nel corso del primo periodo, ma subisce la rimonta ed il sorpasso nel corso dell’ultimo periodo, quando Douglas (26) ed Evans (20) regalano il successo ai turchi, con una serie di triple a segno. Koponen fallisce quella del pareggio nel finale.

Khimki Mosca-Cska Mosca 72-80

Il Cska domina il derby di Mosca e conquista la seconda piazza matematica (ed il Real è sicuramente terzo) in classifica. La formazione di Itoudis scappa sin dal primo quarto ed è già in doppia cifra di vantaggio nel corso del secondo periodo, per controllare senza problemi sino alla sirena finale, nonostante il tentativo finale del Khimki. De Colo chiude con 14 punti (2/12 dal campo), Hines ne aggiunge 12 e Higgins 11, con Hackett a quota 8 punti e 3/4 dal campo.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 29-03-2019 22:45