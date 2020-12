Eurolega: l'Olimpia Milano sogna con il CSKA, poi cade all'overtime

Una sconfitta che prima della partita ci poteva stare, ma che fa particolarmente male per come matura. Perché l’Olimpia Milano cede in Eurolega contro il CSKA Mosca capolista. Ma lo fa solo dopo l’overtime, e dopo aver accarezzato l’impresa. Non bastano però i 21 punti di Leday e i 17 di Punter: i russi vincono infatti 91-87 e scappano. Meneghini che restano ottavi in classifica nonostante il secondo ko consecutivo.

Il CSKA può avvalersi anche di due ex spietati come Mike James e Daniel Hackett, autori di 20 e 19 punti a testa a fine partita. Milano in difficoltà a inizio partita e poi capace di rimontare nel terzo quarto, grazie anche a Punter. James sbaglia il libero della possibile vittoria, ma nel supplementare all’Olimpia manca il colpo di reni finale. E dopo 16 partite si ritrova all’ultimo posto utile per i playoff, con 9 vittorie e 7 ko.

OMNISPORT | 30-12-2020 23:22