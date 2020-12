Eurolega, l'Olimpia sfida il Barcellona

L’Olimpia Milano sfida questa sera, fuoricasa, il Barcellona capolista dell’Eurolega.

Per i ragazzi di Ettore Messina non sarà una sfida semplice, anzi. Ancora una volta le scarpette rosse scenderanno in campo senza lo spagnolo Sergio Rodriguez. Dovrebbe invece essere recuperato Jeff Brooks.

Occhi puntatati su Malcom Delaney, ex della gara che non si è lasciato benissimo con i catalani. L’obiettivo per i meneghini è quello di confermarsi dopo la vittoria in terra russa: in Eurolega ogni passo falso può essere letale.

OMNISPORT | 11-12-2020 18:29