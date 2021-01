Vittoria importante in Eurolega per l’Olimpia Milano, che dopo il successo da sogno sul grande Real Madrid stende anche il Valencia con il risultato di per 95-80. Erano tre partite che i ragazzi di Ettore Messina non vincevano al Forum in Europa.

Per i meneghini è l’undicesimo successo in diciotto partite e la conferma di un ruolino da playoff tranquilli. Mattatore di serata è Gigi Datome, autore di ben 27 punti di cui ben 18 dall’arco.

OMNISPORT | 12-01-2021 22:59