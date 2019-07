Eurolega, Milano inizia a Monaco

La strada che porta a Colonia, sede della prossima Final Four, è stata tracciata. Diramato il calendario della Eurolega 2019-20, con le 18 squadre che dal 3 ottobre fino al 10 aprile saranno impegnate nella regular season prima dei play-off al meglio delle cinque gare (21 aprile-6 maggio) e quindi l'appuntamento alla Lanxess Arena dal 22 al 24 maggio.

Unica italiana al via l'AX Armani Exchange Milano, che debutterà in trasferta il 3 ottobre in casa del Bayern Monaco. Otto giorni dopo l'esordio stagionale al Forum con lo Zalgiris Kaunas, chiusura il 9 aprile sempre in casa sfidando il Cska Mosca.

SPORTAL.IT | 19-07-2019 19:03