Eurolega, Milano non si ferma più: 84-70 a Berlino

Vince ancora l’Olimpia Milano in Eurolega. A due giorni dal successo sul Valencia e nella stessa settimana dell’impresa in trasferta contro il Real Madrid, i meneghini abbattono anche l’Alba Berlino imponendosi in Germania con il finale di 84-70.

Inizio complesso per l’Olimpia, che già dal secondo quarto prende in pugno la partita grazie a Hines e un Gigi Datome che conferma il periodo di forma stellare raggiunto nell’ultimo periodo. Per lui sono 14 i punti a fine partita, gli stessi di Punter. Top scorer di Milano è LeDay, che arriva a quota 16. A nulla servono invece i 18 punti di Lammers, per un’Alba Berlino sempre più lontana dalla zona playoff. Dove ormai Milano è tranquilla, grazie al quinto posto in classifica.

OMNISPORT | 14-01-2021 22:03