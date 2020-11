Eurolega, Olimpia ko: al Forum passa la Stella Rossa

L’Olimpia non dà continuità in Europa alle vittorie in campionato e perde 79-87 in casa contro la Stella Rossa di Belgrado nella nona giornata di Eurolega.

Prima sconfitta interna stagionale per gli uomini di Ettore Messina, mai in grado di dare concretezza ai suoi momenti migliori dal punto di vista del gioco. Decisivi, dall’altra parte, Jordan Loyd e Walden. Il primo segna 17 punti, compresa la tripla che interrompe il tentativo di rimonta meneghino nell’ultimo periodo, il secondo ne marca 15 e sancisce la vittoria con i liberi decisivi.

Dopo sei partite giocate (tre i rinvii causa Covid nelle giornate precedenti) Milano ha raccolto 3 vittorie e altrettante sconfitte: i piani alti dell’Eurolega sono lontani anche se il cammino è ancora lungo.

18-11-2020