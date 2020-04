Eurolega, tre ipotesi per la sede unica

Sono tre le possibili sedi uniche attualmente al vaglio per terminare l'Eurolega 2019-2020: a elencarle è 'La Gazzetta dello Sport'.

Si sta infatti ragionando su Atene, Mosca e la Lituania, che potrebbe mettere a disposizione i palazzetti sportivi di Kaunas o della capitale Vilnius. Proprio queste ultime due ipotesi appaiono al momento le più accreditate di una decisione che dovrà diventare ufficiale entro la conclusione del mese di maggio. A quel punto le varie società interessate (tra cui l'Olimpia Milano) avranno tre giorni di tempo per richiamare i giocatori, quindi seguiranno due set­timane di quarantena e altre due per la preparazione.

In sintesi, quindi, occorrerà circa un mese tra il via libera ufficiale e l'effettivo ritorno in campo. A quel punto andranno disputate le ultime sei giornate di Regular Season e le Final Eight.

SPORTAL.IT | 18-04-2020 10:34