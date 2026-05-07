Europa, è dominio Premier: dopo l'Arsenal, Aston Villa e Crystal Palace in finale di Europa League e Conference

I villans hanno rifilato quattro gol al Nottingham e contenderanno il trofeo al Friburgo che ha eliminato il Braga: per Emery sarà la sesta finale di Europa League. Grazie al Crystal Palace ci sarà una squadra inglese in ogni finale europea

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L’Arsenal ha già preso il biglietto per Budapest dove contenderà la Champions League al Psg, la serata ha espresso gli ultimi verdetti per quanto riguarda Europa League e Conference League. Si parla inglese, sempre, ovunque.

Emery Re delle finali di Europa League

Sarà la sesta finale di Europa League per Unay Emery: quattro trofei sono in bacheca, ora si corre per il quinto. L’Aston Villa liquida il Nottingham Forest con un 4-0 rotondo con i forest che rinunciano a fare la partita. I Villans rischiano di perdere Watkins per un colpo alla testa, ma l’attaccante stringe i denti ed è decisivo: assist di Buendia e gol del totem per l’1-0 al 36′. Il centravanti di Emery si vede negare la doppietta da Ortega, ma la rete arriva comunque al 58′: Milenkovic causa il rigore, Buendia lo trasforma per il raddoppio al 58′. Da qui in poi c’è letteralmente solo l’Aston Villa in campo. Dopo i tre successi col Siviglia e uno col Villarreal, Emery prova il quinto capolavoro.

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Sarà Aston Villa-Friburgo

Davanti a lui ci sarà il Friburgo, che ribalta il Braga dopo il ko dell’andata 2-1 in Portogallo. I tedeschi di Schuster battono 3-1 l’undici lusitano e centrano la qualificazione per la finale, diventando la terza squadra tedesca a riuscirci dopo Eintracht Francoforte (2021/222) e Bayer Leverkusen (2023/2024).Decisiva l’espulsione di Dorgeles, che al 7′ lascia in inferiorità il Braga, pregiudicando le chance di qualificazione dei suoi. La doppietta di Kubler e il gol di Manzambi spediscono il Friburgo in finale.

Crystal Palace, a segno anche Mateta

La Conference League sarà un affare tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Gli inglesi hanno battuto 2-1 lo Shakthar Donetsk accedendo alla finale. A far seguito all’1-3 dell’andata in favore della squadra di Glasner l’autogol di Pedro Henrique e la rete di Mateta, intervallate dal gol vano di Eguinaldo. Al 25′, sul cross defilato di Munoz la deviazione di Pedro Henrique determina l’autogol. Inglesi avanti, ma risponde lo Shakthar, con l’assist dello stesso Pedro Henrique che trova Eguinaldo dentro l’area, rapido a girarsi col sinistro e battere Henderson. Nella ripresa bastano sette minuti al Crystal Palace per tornare in vantaggio, sul cross basso di Mitchel deviato in rete da Sarr. È il gol che vale il 5-2 complessivo tra andata e ritorno e che porta il Palace alla finale di Lipsia del prossimo 27 maggio.

Conference League, sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano

Dall’altro lato del campo ci saranno gli spagnoli del Rayo Vallecano, che hanno vinto 1-0 in casa dello Strasburgo dopo il successo dell’andata ottenuto con lo stesso punteggio con un gol di Alemao. I francesi hanno sbagliato un rigore nel finale con Enciso.