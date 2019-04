Europa League 2018-2019: dove vedere Napoli-Arsenal tv, streaming

Non è stata una stagione semplice, per il Napoli. E non solo per aver illuso i sostenitori dopo un avvio brillante e nonostante la buona volontà di mister Carlo Ancelotti. Adesso è arrivato il momento decisivo per i partenopei che, sfumato il sogno legato al titolo, dovrà raccogliere dei risultati convincenti anche per i tifosi in attesa di poter avere una gioia, da questa squadra.

L’attesa per il match di Europa League contro l’Arsenal cresce, a mano a mano che la partita si avvicina e le indiscrezioni relative a probabili formazioni e soluzioni tattiche aumentano. La partita tra Napoli e Arsenal si giocherà giovedì 18 aprile alle ore 21.00, allo stadio San Paolo. Nella gara d’andata, giocata all’Emirates Stadium giovedì 11 aprile, la squadra inglese ha vinto per 2-0grazie al gol di Ramsey e all’autorete di Koulibaly.

DOVE VEDERE NAPOLI-ARSENAL

L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD su fibra, satellite e digitale terrestre.

I PRECEDENTI

Napoli e Arsenal si sono scontrate tre volte e tutte le partite in questione si sono concluse 2-0 per la gara di casa, compresa la partita di andata a Londra. Le due compagini si erano affrontate in precedenza due volte, in aggiunta alla gara di andata di Europa League. I due incontri risalgono a una stagione dorata per il Napoli: quella 2013/2014 e il riferimento è alla fase a gironi di Champions League. I Gunners vinsero in Inghilterra con le reti di Ozil e Giroud, mentre il Napoli trionfò al San Poalo con le reti di Higuain e Callejon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Ancelotti sembra intenzionato a schierare un undicioffensivo, molto aggressivo contro l’Arsenal. In campo dall’inizio dovrbebero esserci Milik, Insigne, Mertens. Zielinski dovrebbe iniziare in panchina e entrare a gara in corso.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery

VIRGILIO SPORT | 17-04-2019 16:00