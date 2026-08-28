Sorteggio Europa League: data, orario, fasce e dove vederlo in tv, le possibili rivali di Juventus e Milan

Alle 13, a Montecarlo, verranno svelate le otto avversarie di Juventus e Milan nella League Phase di Europa League: italiane in prima fascia, non ci sarà derby prima degli ottavi

Alle 13 di oggi, a Montecarlo, verranno svelate le avversarie di Juventus e Milan nella League Phase di Europa League. Bianconeri e rossoneri sono in prima fascia: confermato il format delle ultime due edizioni, gli accoppiamenti verranno effettuati tramite l’utilizzo di un software automatizzato. Otto partite nella fase a campionato, ma non ci sarà il derby italiano prima della fase a eliminazione diretta.

Come funziona il sorteggio di Europa League

Confermato il format del girone unico per la terza stagione di fila. Le 36 partecipanti verranno suddivise in 4 fasce da 9 squadre l’una, sulla base del proprio coefficiente. In prima fascia verranno inserite Milan e Juventus, quindi tramite estrazione manuale delle palline, seguiranno gli accoppiamenti attraverso l’utilizzo di un software automatizzato. La procedura verrà applicata agli altri club fino a quando non verranno completati tutti gli accoppiamenti. Tutte e 36 le partecipanti verranno inserite in una classifica unica, la League Phase.

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Le fasce e le regole degli accoppiamenti

Ogni squadra verrà accoppiata a due avversarie per ogni fascia di appartenenza, disputando un totale di 8 partite, 4 in casa e altrettante in trasferta. Nella fase a campionato non si sfideranno squadre appartenenti alla stessa Federazione e non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione.

Le quattro fasce:

1^ FASCIA

Bayer Leverkusen

Juventus

Milan

AZ

Olympiacos

Real Sociedad

Marsiglia

Lione

Benfica

2^ FASCIA

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Union Saint-Gilloise

Dinamo Zagabria

Salisburgo

Celtic

Sparta Praga

Rennes

Anderlecht

3^ FASCIA

Sturm Graz

Crystal Palace

Lech Poznan

Bournemouth

Sunderland

Celje

Jagiellonia

Omonia

Celta Vigo

4^ FASCIA

Hoffenheim

Besiktas

Torreense

Hapoel Be’er Sheva

NEC

Ofi Creta

Lillestrom

Levski Sofia

Ararat-Armenia

Dove vedere il sorteggio di Europa League: diretta tv e streaming

Il sorteggio della Phase League dell’Europa League edizione 2026-2027 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 a partire dalle ore 13 di oggi, venerdì 28 agosto. Gli abbonati a Sky potranno seguire il sorteggio anche sulle piattaforme digitali su NOW e Sky Go. La conduzione è affidata a Mario Giunta, in studio Alessandro Costacurta e Stefano Borghi, mentre Francesco Cosatti è l’inviato a Montecarlo.

Il calendario completo

La fase a campionato dell’Europa League 2026-2027 aprirà i battenti il 16 e il 17 settembre 2026, mentre l’ultima giornata è in programma il prossimo 28 gennaio 2027 con tutte le gare disputate in contemporanea. Gli orari delle gare saranno comunicati entro domani, sabato 29 agosto.

Le date della fase campionato:

1^ giornata: 16-17 settembre 2026

2^ giornata: 15 ottobre 2026

3^ giornata: 22 ottobre 2026

4^ giornata: 5 novembre 2026

5^ giornata: 26 novembre 2026

6^ giornata: 10 dicembre 2026

7^ giornata: 21 gennaio 2027

8^ giornata: 28 gennaio 2027

Le date della fase a eliminazione diretta:

Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte

La fase a eliminazione diretta

Al termine della Phase League, le prime 8 classificate del girone unico accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre che si classificheranno dalla 9^ alla 16^ posizione affronteranno i playoff in qualità di teste di serie. Chi si classificherà dalla 17^ alla 24^ posizione parteciperà agli spareggi come non teste di serie. Infine, le squadre che si classificheranno dalla 25^ alla 36^ posizione saranno eliminate dalla competizione e non disputeranno altre competizioni, in quanto non è prevista la retrocessione in Conference League, come avveniva in passato.

Il sorteggio dei playoff avviene a coppie, per le teste di serie, contro le non teste di serie, secondo questo criterio: 9^ o 10^ contro 23^ o 24^ classificata; 11^ o 12^ contro 21^ o 22^ classificata; 13^ o 14^ contro 19^ o 20^ classificata e 15^ o 16^ contro 17^ o 18^ classificata. Le squadre che vinceranno i playoff affronteranno le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale.

Lo stesso criterio verrà applicato alle 8 squadre qualificate direttamente alla fase a eliminazione diretta, in questo modo: 1^ e 2^ contro 15^/16^ o 17^/18^; 3^ e 4^ contro 11^/12^ o 19^/20^; 5^ e 6^ contro 11^/12^ o 21^/22^ e 7^ e 8^ contro 9^/10^ o 23^/24^. Dalla fase a eliminazione diretta saranno possibili i confronti tra squadre della stessa nazione.

Il vantaggio delle teste di serie

Le squadre che si classificheranno dalla 1^ alla 4^ posizione nella Phase League saranno teste di serie nei quarti di finale e disputeranno la gara di ritorno in casa. Il vantaggio si estende anche in semifinale per le prime due classificate che disputeranno in casa la gara di ritorno. Lo status di testa di serie passa alla squadra che ne ha eliminata una dagli ottavi di finale in poi e potrà giocare l’eventuale gara di ritorno in casa.