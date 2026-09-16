L’Europa League 2026-27 riparte con due italiane ai nastri di partenza. E che italiane! Juve e Milan, che solo pochi anni fa erano protagoniste assolute del calcio europeo, oggi devono accontentarsi di una modesta partecipazione alla seconda coppa per importanza. Entrambe le squadre hanno un calendario da testa di serie, quindi contro avversarie apparentemente non impossibili. Tuttavia dovranno tirare fuori gli attributi perché questa coppa è davvero massacrante e le avversarie poco blasonate sono animate da entusiasmo e grinta e bisogna rispondere con la stessa moneta se non si vuole correre rischio di figuraccia. La prima fase come per la Champions è un girone unico a 36 squadre. Ogni squadra gioca 8 partite, al termine delle quali le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, quelle comprese tra il 9° e il 24° posto fanno gli spareggi a eliminazione diretta per andare agli ottavi, le ultime 12 sono eliminate senza appello.
- Chi trasmette le partite di Europa League: ripartizione e costi
- Le partite di mercoledì 16 settembre
- Le partite di giovedì 17 settembre
Chi trasmette le partite di Europa League: ripartizione e costi
Anche quest’anno le partite della competizione sono coperte in tv e streaming, ma solo poche sono in chiaro. Le partite in pratica si possono vedere su Sky e sulla piattaforma streaming Now. Qualche partita viene trasmessa in chiaro su Tv8. Abitualmente le partite della Europa League sono trasmesse il giovedì.
Le partite di mercoledì 16 settembre
Prima tranche delle partite della Europa League. Oggi 8 partite: 2 con inizio alle 18.45, le altre con inizio alle 21.00. Tra queste c’è anche il debutto in coppa per il Milan di Amorim, che sta disputando un campionato tra alti e bassi. I rossoneri ospitano il Benfica in una partita che rievoca dolci pensieri negli sportivi, di quando il Milan era una delle squadre più forti al mondo. In palio tre punti per iniziare bene una competizione nella quale il Diavolo può ben figurare.
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|18:45
|FC Ararat-Armenia
|Sky Sport Max
|18:45
|Omonia Nicosia-Celta Vigo
|Sky Sport 1
|21:00
|Anderlecht-Lione
|Sky
|21:00
|Bayer Leverkusen-Celje
|Sky
|21:00
|Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria
|Sky
|21:00
|Milan-Benfica
|Sky, Sky Sport 1
|21:00
|Olympiacos-Jagiellonia Bialystok
|Sky
|21:00
|Sturm Graz-Rennes
|Sky
|21:00
|Sunderland-AZ Alkmaar
|Sky
Le partite di giovedì 17 settembre
Stesso format della prima giornata. Due partite alle 18.45 e le rimanenti alle 21.00. Tra queste la partita di debutto della Juve, in casa contro il NEC Nimega, squadra olandese pare piuttosto imprevedibile dal punto di vista tattico. I bianconeri come ormai tradizione, dopo un avvio promettente hanno subito imboccato la strada a sinistra: infortuni a raffica, partite giocate male, errori inspiegabili e tanta paura di sbagliare. La Europa League che all’inizio era stata dipinta come un grande obiettivo stagionale potrebbe rivelarsi una ulteriore fonte di preoccupazione e insoddisfazione per la squadra di Torino, a meno che qualcosa cambi alla svelta. Curiosamente in campo alla stessa ora due ex che hanno lasciato la maglia bianconera tra mille polemiche: Di Gregorio dovrebbe essere protagonista di Real Sociedad-Bournemouth, mentre Vlahovic cerca gol in Besiktas-Marsiglia
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|18:45
|Levski Sofia-Red Bull Salisburgo
|Sky Sport 1
|18:45
|OFI Creta-TSG 1899 Hoffenheim
|Sky Sport Max
|21:00
|Besiktas-Marsiglia
|Sky e Tv8 (in chiaro)
|21:00
|Celtic-Ferencvaros
|Sky
|21:00
|Crystal Palace-Lech Poznan
|Sky
|21:00
|Juventus-NEC Nimega
|Sky e Sky Sport 1
|21:00
|Lillestrom-Torreense
|Sky
|21:00
|Real Sociedad-Bournemouth
|Sky Sport Mix, Sky
|21:00
|Viktoria Plzen-Union Saint Gilloise
|Sky
Ricapitolando, la Europa League 2026-27 si può vedere tutta in diretta
Se invece preferite, per varie ragioni, seguire le partite in diretta live, ma testuale, Virgilio Sport ha una copertura totale:
Se invece della Champions volete guardare qualche altro sport in tv, date un’occhiata alla Guida Tv di Virgilio Sport
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