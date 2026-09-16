Come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite della Europa League 2026-27. Ogni settimana una partita in chiaro su Tv8

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

L’Europa League 2026-27 riparte con due italiane ai nastri di partenza. E che italiane! Juve e Milan, che solo pochi anni fa erano protagoniste assolute del calcio europeo, oggi devono accontentarsi di una modesta partecipazione alla seconda coppa per importanza. Entrambe le squadre hanno un calendario da testa di serie, quindi contro avversarie apparentemente non impossibili. Tuttavia dovranno tirare fuori gli attributi perché questa coppa è davvero massacrante e le avversarie poco blasonate sono animate da entusiasmo e grinta e bisogna rispondere con la stessa moneta se non si vuole correre rischio di figuraccia. La prima fase come per la Champions è un girone unico a 36 squadre. Ogni squadra gioca 8 partite, al termine delle quali le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, quelle comprese tra il 9° e il 24° posto fanno gli spareggi a eliminazione diretta per andare agli ottavi, le ultime 12 sono eliminate senza appello.

Chi trasmette le partite di Europa League: ripartizione e costi

Anche quest’anno le partite della competizione sono coperte in tv e streaming, ma solo poche sono in chiaro. Le partite in pratica si possono vedere su Sky e sulla piattaforma streaming Now. Qualche partita viene trasmessa in chiaro su Tv8. Abitualmente le partite della Europa League sono trasmesse il giovedì.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le partite di mercoledì 16 settembre

Prima tranche delle partite della Europa League. Oggi 8 partite: 2 con inizio alle 18.45, le altre con inizio alle 21.00. Tra queste c’è anche il debutto in coppa per il Milan di Amorim, che sta disputando un campionato tra alti e bassi. I rossoneri ospitano il Benfica in una partita che rievoca dolci pensieri negli sportivi, di quando il Milan era una delle squadre più forti al mondo. In palio tre punti per iniziare bene una competizione nella quale il Diavolo può ben figurare.

Fai qui il tuo abbonamento a Now per vedere tutte le partite di Europa League

18:45 FC Ararat-Armenia Sky Sport Max 18:45 Omonia Nicosia-Celta Vigo Sky Sport 1 21:00 Anderlecht-Lione Sky 21:00 Bayer Leverkusen-Celje Sky 21:00 Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria Sky 21:00 Milan-Benfica Sky, Sky Sport 1 21:00 Olympiacos-Jagiellonia Bialystok Sky 21:00 Sturm Graz-Rennes Sky 21:00 Sunderland-AZ Alkmaar Sky

Le partite di giovedì 17 settembre

Stesso format della prima giornata. Due partite alle 18.45 e le rimanenti alle 21.00. Tra queste la partita di debutto della Juve, in casa contro il NEC Nimega, squadra olandese pare piuttosto imprevedibile dal punto di vista tattico. I bianconeri come ormai tradizione, dopo un avvio promettente hanno subito imboccato la strada a sinistra: infortuni a raffica, partite giocate male, errori inspiegabili e tanta paura di sbagliare. La Europa League che all’inizio era stata dipinta come un grande obiettivo stagionale potrebbe rivelarsi una ulteriore fonte di preoccupazione e insoddisfazione per la squadra di Torino, a meno che qualcosa cambi alla svelta. Curiosamente in campo alla stessa ora due ex che hanno lasciato la maglia bianconera tra mille polemiche: Di Gregorio dovrebbe essere protagonista di Real Sociedad-Bournemouth, mentre Vlahovic cerca gol in Besiktas-Marsiglia

Fai qui il tuo abbonamento a Now per vedere tutte le partite di Europa League

18:45 Levski Sofia-Red Bull Salisburgo Sky Sport 1 18:45 OFI Creta-TSG 1899 Hoffenheim Sky Sport Max 21:00 Besiktas-Marsiglia Sky e Tv8 (in chiaro) 21:00 Celtic-Ferencvaros Sky 21:00 Crystal Palace-Lech Poznan Sky 21:00 Juventus-NEC Nimega Sky e Sky Sport 1 21:00 Lillestrom-Torreense Sky 21:00 Real Sociedad-Bournemouth Sky Sport Mix, Sky 21:00 Viktoria Plzen-Union Saint Gilloise Sky

Ricapitolando, la Europa League 2026-27 si può vedere tutta in diretta

Se invece preferite, per varie ragioni, seguire le partite in diretta live, ma testuale, Virgilio Sport ha una copertura totale:

le dirette di Europa League

Se invece della Champions volete guardare qualche altro sport in tv, date un’occhiata alla Guida Tv di Virgilio Sport