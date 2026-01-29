Europa League, gli accoppiamenti ai playoff: la Roma si salva, le possibili avversarie del Bologna, rischio derby

Roma avanti direttamente agli ottavi, Bologna decima e play off contro una tra Dinamo Zagabria e Brann. Sono questi i verdetti relativi alle squadre italiane al termine della prima fase di Europa League.
- Roma, ci pensa Ziolkowski
- Bologna, sogno sfumato
- Possibile Roma-Bologna agli ottavi
- Europa League, tutte le qualificate e le date
- Europa League, la griglia delle coppie
Roma, ci pensa Ziolkowski
Un verdetto che, soprattutto nel caso dei giallorossi, è stato a lungo in bilico, mentre i felsinei hanno accarezzato l’idea di entrare tra le prime otto. Il rosso a Mancini e il gol del Panathinaikos sembravano condannare l’undici di Gasperini già in emergenza, ma a dieci dalla fine il pareggio di Ziolkowski ha rimesso la Roma negli ottavi di finale.
Bologna, sogno sfumato
Per il Bologna, passeggiata contro il Maccabi Tel Aviv, che ha chiuso all’ultimo posto. A segno Rowe, Orsolini e Pobega nel finale, risultato mai in discussione. Ma fino a quando la Roma era sotto, e Genk e Stoccarda ferme sul pareggio, i felsinei erano nelle prime otto: poi i risultati sono cambiati, ma il gol al 94′ di Pobega ha consentito all’undici di Italiano di scavalcare lo Stoccarda. Ai play off saranno teste di serie e incontreranno una tra Dinamo Zagabria e Brann.
Possibile Roma-Bologna agli ottavi
Il paradosso è che ora c’è il grosso rischio di uno scontro tutto italiano tra Roma e Bologna agli ottavi di finale. Bologna e Genk si “divideranno” Brann e Dinamo Zagabria: le due vincenti, affronteranno Roma e Friburgo. Dunque, serio rischio di un derby agli ottavi. Tra le vittime illustri di questo primo turno di Europa League c’è sicuramente il Feyenoord di Van Persie, che ha dovuto soccorrere il figlio per un grave infortunio al ginocchio durante la partita, così come il Basilea del neo tecnico Stephan Lichtsteiner.
Europa League, tutte le qualificate e le date
Con le prime otto già agli ottavi, le squadre dal nono al 24esimo posto saranno accoppiate nei play-off dal sorteggio in programma domani alle 13, con le vincenti che completeranno il quadro degli ottavi. Il sorteggio prevede quattro coppie di teste di serie (dalla nona classificata alla 16esima, ritorno in casa) e quattro coppie non teste di serie (dalla 17esima alla 24esima), con i play-off che si giocheranno il 19 febbraio (andata) e il 26 febbraio (ritorno). Oltre alla Roma, le squadre qualificate direttamente agli ottavi sono nell’ordine Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga e Friburgo. Ai play off vanno Genk, Bologna, Stoccarda, Ferencvaros, Nottingham, Plzen, Stella Rossa, Celta Vigo, Paok, Lilla, Fenerbache, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagabria, Brann. Domani i sorteggi: play off 19 e 26 febbraio, ottavi 12 e 19 marzo.
Europa League, la griglia delle coppie
Celtic (Sco)/Ludogorets (Bul) – Stoccarda (Ger)/Ferencvaros (Hun)
Fenerbahce (Tur)/Panathinaikos (Gre) – Nottingham Forest (Eng)/Viktoria Plzen (Cze)
Dinamo Zagabria (Cro)/Brann (Nor) – Genk (Bel)/BOLOGNA (ITA)
Paok (Gre)/Lille (Fra) – Stella Rossa (Srb)/Celta Vigo (Esp)
- ACCOPPIAMENTI POSSIBILI NEGLI OTTAVI (sorteggio 27 febbraio)
Celtic (Sco)/Ludogorets (Bul)/Stoccarda (Ger)/Ferencvaros (Hun) – Porto (Por)/Braga (Por)
Fenerbahce (Tur)/Panathinaikos (Gre)/Nottingham Forest (Eng)/Viktoria Plzen (Cze) – Midtjylland (Den)/Real Betis (Esp)
Dinamo Zagabria (Cro)/Brann (Nor)/Genk (Bel)/BOLOGNA (ITA) – Friburgo (Ger)/ROMA (ITA)
Paok (Gre)/Lille (Fra)/Stella Rossa (Srb)/Celta Vigo (Esp) – Lione (Fra)/Aston Villa (Eng)