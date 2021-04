Europa League: Ajax-Roma, probabili formazioni

Alle 21:00, ad Amsterdam, la Roma sfiderà l’Ajax per l’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra allenata da Fonseca è l’unica italiana ancora in corsa in una competizione europea.

Nei due precedenti tra le due squadre, la Roma non ha mai vinto. Fase a gironi di Champions League 2002/03: vittoria per 2-1 degli olandesi in casa (gol anche di Inrahimovic per i lanceri) e 1-1 all’Olimpico.

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All: ten Hag

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All: Fonseca

OMNISPORT | 08-04-2021 09:02