Europa League: Aston Villa e Lione già qualificati, la classifica aggiornata e le chances di Roma e Bologna

Come è cambiata la situazione dopo le partite della penultima giornata della League Phase: la vittoria rilancia Gasperini, mezzo passo falso per Italiano

A 90 minuti dal termine della fase campionato di Europa League, è tempo di fare i primi calcoli per le squadre impegnate nella competizione continentale che vede protagoniste anche Roma e Bologna. Dalle formazioni già qualificate per gli ottavi di finale alle compagini ancora in corsa per i playoff, fino ad arrivare a coloro che sono ad un passo dalle prime otto. Ecco cosa serve a Gasperini ed Italiano per centrare l’obiettivo.

Europa League, Lione e Aston Villa già qualificate per gli ottavi

Le vittorie di ieri consegnano a Lione ed Aston Villa il pass per gli ottavi di finale di Europa League, con un turno d’anticipo. Sufficienti i 18 punti conquistati nelle sette gare finora disputate in campo internazionale. L’Olympique non ha fallito la missione svizzera contro lo Young Boys, mentre la squadra di Unai Emery è riuscita a vincere di misura ad Istanbul, in casa del Fenerbahce.

Ad un passo dalla qualificazione agli ottavi anche il Friburgo, che supera nel finale il Maccabi Tel Aviv grazie al gol di Matanovic, portandosi a quota 17 e a +3 sul nono posto. Basterà un punto all’ultima giornata della League Phase, ma una serie di combinazioni potrebbe addirittura consentire ai tedeschi di perdere nei prossimi 90 minuti. Destino ampiamente nelle mani dei bianconeri.

Il Braga compie un passo importantissimo, consolidando il piazzamento tra le prime otto con il prestigioso successo casalingo contro il Nottingham Forest, squadra che si prepara ad accogliere Lorenzo Lucca. Portoghesi che agganciano il Midtjylland con 16 punti all’attivo: i danesi, dal canto loro, non vanno oltre un pirotecnico 3-3 con il Brann. Potrebbe bastare un pari il prossimo 29 gennaio.

Le chances di qualificazione di Roma e Bologna

Dopo i risultati maturati con Stoccarda e Celtic, appaiono molto diverse le situazioni di Roma e Bologna. Nella serata di ieri, secondo obiettivo raggiunto per l’undici allenato da Gian Piero Gasperini: qualificazione aritmetica ai playoff e, soprattutto, consapevolezza di essere padroni del proprio destino anche in chiave ottavi di finale. Quarta vittoria consecutiva per i giallorossi, la quinta in sette apparizioni europee quest’anno, e 15 punti che permettono a Dybala e compagni di fare calcoli: con una vittoria in Grecia, ad Atene, contro il Panathinaikos, la Roma festeggerebbe la qualificazione tra le prime otto senza guardare gli altri risultati. In caso di pareggio, basterebbe un mancato successo del Betis per tagliare il medesimo traguardo.

Sponda emiliana, invece, è matematica la qualificazione ai playoff di Europa League, ma c’è ancora un barlume di speranza per l’accesso diretto agli ottavi di finale. In trasferta, contro il Maccabi Tel Aviv (ultima delle 36 classificate), i ragazzi di Vincenzo Italiano si giocano la possibilità di essere testa di serie agli spareggi e le ultime chances di andare direttamente agli ottavi. Devono, in questo caso, incastrarsi una serie di risultati, a partire da quelli del Betis e del Ferencvaros.

League Phase, la classifica aggiornata di Europa League

Dal dominio targato Lione-Aston Villa all’ottimo cammino della Roma di Gasperini, dopo un avvio complicato. Attesa per il Bologna di Italiano, mentre il Porto deve rincorrere la qualificazione agli ottavi, essendo al nono posto in classifica dopo l’1-1 con il Viktoria Plzen. Delusione Nottingham Forest, solo sedicesimo. Male anche il Nizza, già ampiamente fuori da ogni discorso playoff.

Ci crede ancora il Feyenoord, che ha liquidato senza troppi problemi la pratica Sturm Graz. Fa rumore anche il 2-1 del Celta Vigo al Lille, mentre la Dinamo Zagabria travolge con un poker la Steaua Bucarest. Non sbaglia il Genk, corsaro in Olanda contro il modesto Utrecht. Solida decima posizione per i biancazzurri.

Qui di seguito la classifica aggiornata della League Phase di Europa League:

1. Lione 18 (differenza reti +11)

2. Aston Villa 18 (+7)

3. Friburgo 17 (+7)

4. Midtjylland 16 (+8)

5. Braga 16 (+6)

6. Roma 15 (+7)

7. Ferencvaros 15 (+5)

8. Betis 14 (+5)

9. Porto 14 (+4)

10. Genk 13 (+3)

11. Stella Rossa 13 (+1)

12. PAOK 12 (+5)

13. Stoccarda 12 (+5)

14. Celta Vigo 12 (+4)

15. Bologna 12 (+4)

16. Nottingham Forest 11 (+4)

17. Viktoria Plzen 11 (+4)

18. Fenerbahçe (+3)

19. Panathinaikos 11 (+2)

20. Dinamo Zagabria 10 (-2)

21. Lille 9 (+2)

22. Brann 9 (-1)

23. Young Boys 9 (-5)

24. Celtic 8 (-4)

25. Ludogorets 7 (-4)

26. Feyenoord 6 (-3)

27. Basilea 6 (-3)

31. Salisburgo 6 (-3)

29. FCSB 6 (-4)

30. Go Ahead Eagles 6 (-8)

31. Sturm Graz 4 (-7)

32. Rangers 4 (-7)

33. Nizza 3 (-7)

34. Utrecht 1 (-8)

35. Malmo 1 (-10)

36. Maccabi Tel Aviv 1 (-17)