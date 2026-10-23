Il riepilogo dei risultati della terza giornata del torneo, con le squadre di Spalletti e Amorim che vivono momenti differenti in campo internazionale: volano le aquile portoghesi.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La terza giornata della fase campionato di Europa League regala gol, sorprese e risultati importanti in chiave classifica. Nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre, è andato in archivio un turno che ha visto ancora una volta protagoniste Benfica e Olympiacos, che confermano il loro ottimo momento in campo internazionale. Bene anche Bayer Leverkusen e Ferencvaros, a punteggio pieno.

Serata dai due volti per le italiane: la Juventus pareggia 2-2 contro il Rennes e resta in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre il Milan cade fragorosamente in casa del Bournemouth, capace di imporsi con un secco 3-0. Tra i risultati più sorprendenti spiccano la vittoria dello Sturm Graz contro il Marsiglia, sempre più in difficoltà, il successo dell’Hoffenheim sul Lione e il clamoroso 6-0 della Real Sociedad ai danni del Lillestrom. Andiamo a riepilogare quanto successo nella notte di Europa League, tra risultati, marcatori e classifica aggiornata.

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Europa League, i risultati della terza giornata e tutti i marcatori

Il Bayer Leverkusen supera in trasferta l’OFI Creta, vincendo 2-0 grazie alla doppietta di Hofmann, a segno al 35’ e al 38’. I tedeschi conquistano così la terza vittoria consecutiva senza subire gol. Percorso netto anche per il Ferencvaros, che travolge 4-1 la Torreense: Yusuf apre le marcature, Pozo pareggia, poi Gomez, l’autogol di Diadié e Lisztes completano il tabellino di marca ungherese.

Vince ancora il Benfica, che passa con un netto 4-1 sul campo dell’Omonia Nicosia, mentre l’Olympiacos supera 1-0 lo Sparta Praga e resta a punteggio pieno. Il Marsiglia, invece, incassa il terzo ko di fila, cedendo il passo agli austriaci dello Sturm Graz, a cui basta la rete di Diakité al 13’ per centrare la vittoria. Si ferma anche il Lione, travolto 3-0 dall’Hoffenheim, mentre la Real Sociedad domina contro il Lillestrøm con sei gol fatti e un clean sheet che può far comodo in chiave differenza reti. Prestazione clamorosa di Sergio Gomez e Luka Sucic, autori di una doppietta.

Qui di seguito tutti gli altri risultati e i marcatori della serata dedicata alla terza giornata di Europa League:

Ararat Armenia-AZ Alkmaar 0-4 (Byskov 21’, Patati 27’, 76’, Meerdink 79’)

Dinamo Zagabria-NEC Nijmegen 2-4 (Bischoff 25’, Beljo al 33’, 37’, Linssen 45’, Chery 54’, 80’)

Lech Poznań 1-1 Sunderland (Tutyerov 2’, Bengtsson 70’)

Union Saint-Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva (Florucz 45’+1’, Smith 60’, 81’, Aquino 77’)

Besiktas 2-2 Crystal Palace (Ndidi 45+2′, Y. Pino 51′, Mateta 55′, Olaitan 73′)

Celtic 1-2 Celta Vigo (Baur 47′, J. Rodriguez 68′, 71′)

Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofia (Everton Baia 44′, Kabongo 62′, Reinaldo 65′)

Jagiellonia 0-3 Anderlecht (Cvetkovic 21′, Winkler 72′, Onia Seke 80′)

Celje 2-2 Salisburgo (Kitano 9′, Lindstrom 46′, Kramer 50′, Kucys 90′)

La classifica di Europa League: Benfica e Olympiacos volano, Juventus in zona alta e Milan in difficoltà

Dopo tre giornate della League Phase, la classifica di Europa League vede cinque squadre a punteggio pieno: Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencváros e Olympiacos. Tutte hanno conquistato nove punti in tre partite, gettando le basi per un percorso che potrebbe presto portarle agli ottavi, senza passare per i playoff.

La Juventus rimane invece a quota sette punti dopo il pareggio contro il Rennes. I bianconeri restano nelle zone nobili della classifica e possono continuare a puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma il mancato successo impedisce loro di tenere il passo del gruppo di testa.

Situazione più complicata per il Milan. La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth lascia i rossoneri a tre punti dopo le prime tre gare disputate, con un bilancio che impone una reazione nelle prossime giornate per non compromettere il cammino europeo.

Ecco la classifica aggiornata della fase campionato di Europa League, dopo le partite andate in scena nella serata di ieri: