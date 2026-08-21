Europa League: Besiktas ai piedi di Italiano, c'è già un coro per lui. Come è andato il debutto di Vlahovic contro lo Zalgiris

L'attaccante serbo debutta con il Beşiktaş al Dolmabahçe: ingresso nella ripresa e occasione da gol nel 3-0 sul Kauno Zalgiris in Europa League.

Vlahovic, la prima in Turchia. Tutto perfetto per il debutto del serbo al Dolmabahçe: l’ex attaccante bianconero ha fatto il suo esordio nella sfida contro il Kauno Zalgiris, valida per l’andata dei play-off di Europa League, entrando nella ripresa e partecipando alla grande vittoria per 3-0 della squadra allenata dal neo tecnico Vincenzo Italiano.

L’ingresso in campo e la prima occasione del serbo

Dopo aver assistito dagli spalti alla precedente gara europea contro l’Hradec Kralove e non essere stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di Süper Lig contro l’Eyüpspor, Dusan Vlahovic ha potuto finalmente debuttare col Besiktas davanti al pubblico di casa dopo anni di buio. Partito inizialmente dalla panchina, Vlahovic è entrato al 60′ minuto al posto di Oh, autore del gol che aveva aperto la partita. Il centravanti serbo ha ricevuto subito il sostegno dei tifosi del Beşiktaş, che hanno accompagnato il suo debutto con cori e applausi.

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L’ex attaccante bianconero ha anche sfiorato il primo gol con la nuova maglia: al 68′, su cross dalla sinistra di Rıdvan Yılmaz, Vlahovic ha colpito di testa da posizione favorevole, trovando però la pronta risposta del portiere Svedkauskas, bravo a deviare il pallone all’ultimo momento.

Beşiktaş travolgente: Oh, Murillo e Orkun firmano il 3-0

La partita si era messa subito in discesa per il Beşiktaş. Al 6′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Rıdvan Yılmaz, Oh ha anticipato tutti sul primo palo e ha insaccato di testa, portando i padroni di casa sull’1-0. Appena sei minuti più tardi è arrivato il raddoppio. Ancora protagonista Rıdvan Yılmaz, autore del cross dalla sinistra raccolto da Murillo, che da distanza ravvicinata ha battuto Svedkauskas con un preciso tocco d’interno.

Il Kauno Zalgiris ha provato a reagire e al 27′ Krekovic ha avuto un’occasione di testa, senza però inquadrare la porta. Il Beşiktaş ha continuato a spingere e al 29′ Emirhan Topçu ha sfiorato il tris, trovando il salvataggio sulla linea del portiere lituano.

Il rigore di Orkun chiude i conti

Nella ripresa il Beşiktaş ha consolidato il proprio vantaggio. Al 57′ l’arbitro Tobias Stieler ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa dopo un intervento di Slivka su Oh in area.

Dal dischetto si è presentato il capitano Orkun Kökçü, che ha trasformato con freddezza, spedendo il pallone nell’angolo destro e fissando il risultato sul definitivo 3-0.

Il Dolmabahçe canta per Vincenzo Italiano

La serata del Beşiktaş è stata completata dalla festa sugli spalti. Oltre al caloroso benvenuto riservato a Vlahovic, i tifosi hanno dedicato cori anche a Vincenzo Italiano. Dopo l’80’, il Dolmabahçe ha iniziato a cantare: “Italiano oley oley oley”.

Il tecnico quarantottenne ha risposto applaudendo il pubblico, in un momento di grande entusiasmo per una vittoria che consente al Beşiktaş di presentarsi con un importante vantaggio alla gara di ritorno. Il match di ritorno contro il Kauno Zalgiris è in programma in Lituania giovedì 27 agosto alle ore 20:00. Il Beşiktaş partirà dal netto 3-0 dell’andata, mentre per Vlahovic quella del Dolmabahçe resterà la serata del primo passo nella sua nuova avventura in bianconero.

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