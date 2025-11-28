Europa League: Calabria eroe del Panathinaikos, Lione forza 6, come cambia la classifica per le italiane

Nessuna squadra a punteggio pieno dopo la quinta giornata: in tre in vetta, mentre il Nizza resta a zero. La posizione di Gasperini e Italiano

Va in archivio la quinta giornata della fase campionato della UEFA Europa League, con l’ex Milan Davide Calabria grande protagonista con la maglia del Panathinaikos, trascinato proprio dal terzino italiano. Bene Lione e Aston Villa, che agganciano il Midtjylland in vetta alla classifica. Il Porto piega ancora il Nizza, mentre vola il Lilla contro la Dinamo Zagabria. Ecco come cambia la situazione per Roma e Bologna in vista della fase ad eliminazione diretta.

Calabria trascina il Panathinaikos, l’Aston Villa di Emery non sbaglia

Il Panathinaikos non fallisce la propria missione tra le mura amiche, battendo 2-1 lo Sturm Graz grazie a due vecchie conoscenze del calcio italiano: l’ex Verona Swiderski apre le marcature nel primo tempo, per poi lasciare spazio alla rete decisiva di Davide Calabria, che rende vano anche il momentaneo pareggio di Kiteishvili. I greci tengono così il passo della Roma e approdano a quota 9 in classifica, consolidando il loro piazzamento playoff.

A Birmingham, una doppietta di Malen regala all’Aston Villa un successo importante contro lo Young Boys, mentre il Porto liquida la pratica Nizza con due reti di Gabri Veiga e un calcio di rigore di Samu. Finisce 1-1 a Istanbul tra Ferencvaros e Fenerbahce, mentre a Rotterdam è il Celtic a fermare il Feyenoord, con un 3-1 che rappresenta un colpo esterno vitale per gli scozzesi.

In Bulgaria, il Ludogorets supera il Celta Vigo con un pirotecnico 3-2, mentre il PAOK non riesce ad andare oltre l’1-1 in casa contro il Brann. Pari a reti bianche tra Viktoria Plzen e Friburgo, con i tedeschi che rallentano la loro corsa. Vince anche il Betis, con Cucho Hernandez ed Ezzalzouli che decidono il match. All’Utrecht non basta Murkin.

Lilla, poker alla Dinamo Zagabria. Lione forza 6 in trasferta

Sorride la Francia in Europa League, con il Lilla che rifila un poker alla Dinamo Zagabria e il Lione che ne fa sei al Maccabi Tel Aviv. La formazione di Genesio viene trascinata da Correia, Mukau, Igamane e Andre, mentre l’Olympique archivia la pratica già nei primi 45 minuti, con le reti di Abner Vinicius, Tolisso e Niakhate. Nella ripresa, arrivano anche il secondo e il terzo sigillo del centrocampista francese, fino alla sesta marcatura di Karabec.

La Stella Rossa batte di misura la Steaua Bucarest, mentre lo Sporting Braga non riesce ad avere la meglio sui Rangers di Glasgow. Secco 3-0 del Nottingham Forest al Malmoe: Yates, Kalimuendo e Milenkovic gli uomini iscritti al tabellino. Successi importanti per Genk e Stoccarda, che superano Basilea (2-1) e Go Ahead Eagles (4-0).

Come cambia la classifica per Roma e Bologna

All’indomani della quinta giornata della fase campionato di Europa League, Roma e Bologna risultano divise da una sola lunghezza in classifica, con i giallorossi a quota 9 e gli emiliani con 8 punti all’attivo. In vetta alla classifica ci sono ora Lione, Midtjylland e Aston Villa, mentre all’ultimo posto c’è a sorpresa il Nizza, che ha perso le cinque partite finora disputate in campo internazionale.

Ecco la classifica aggiornata della fase campionato di Europa League: