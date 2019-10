Europa League: Celtic-Lazio, le probabili formazioni

La Lazio sarà ospitata dal Celtic alle 21 di giovedì per la terza partita valida per i gironi di Europa League. I biancocelesti si giocano buona parte della qualificazione contro la blasonata squadra scozzese: in difesa si rivede Vavro, nel terzetto con Acerbi e Bastos.

A centrocampo Leiva con Parolo e Milinkovic-Savic, sulle fasce Lazzari e Jony. Il duo offensivo sarà composto da Caicedo e Correa, con Immobile in partenza dalla panchina.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Julin, Ajer, Bolingoli; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Correa. All. Inzaghi.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 10:40