Europa League: clamoroso ko Arsenal, escono tutte le portoghesi

Completato il quadro delle qualificate agli ottavi di finale, o quasi (Salisburgo-Eintracht è stata posticipata a venerdì, ma con i tedeschi forti del 4-1 dell'andata). E non mancano le sorprese, a partire dall'eliminazione dell'Arsenal.

Quella dei Gunners è la caduta più inattesa del turno, con l'Olympiacos in grado di piegare i londinesi ai tempi supplementari. Fa rumore, ma fino a un certo punto, l'eliminazione dell'Ajax per mano di un Getafe che quest'anno sta strabiliando in Spagna. Disastro Portogallo: escono tutte, Braga, Sporting, Porto e Benfica.

Tutti i risultati (in grassetto le qualificate):

Braga-Rangers 0-1 (andata 2-3)

Basaksehir-Sporting 4-1 d.t.s. (andata 1-3)

Basilea-APOEL 1-0 (andata 3-0)

Espanyol-Wolverhampton 3-2 (andata 0-4)

Porto-Bayer Leverkusen 1-3 (andata 1-2)

LASK-AZ Alkmaar 2-0 (andata 1-1)

Malmoe-Wolfsburg 0-3 (andata 1-2)

Ajax-Getafe 2-1 (andata 0-2)

Arsenal-Olympiacos 1-2 d.t.s. (andata 1-0)

Benfica-Shakhtar 3-3 (andata 1-2)

Celtic-Copenhagen 1-3 (andata 1-1)

Manchester United-Club Brugge 5-0 (andata 1-1)

Siviglia-Cluj 0-0 (andata 1-1)

Salisburgo-Eintracht rinviata a venerdì (andata 1-4)

