Europa League: Cluj-Roma, le probabili formazioni

La Roma alle 21 cerca di chiudere il discorso qualificazione in Europa League per concentrarsi sul campionato. La squadra di Garcia è ospitata in Romania dal Cluj, in campo dal 1′ Borja Mayoral sostenuto da Carles Perez, Pellegrini e Pedro. In difesa piena emergenza: giocheranno Juan Jesus e Cristante, sulle fasce Peres e Calafiori.

Cluj (4-3-3): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun, Rondon, Debeljuh, Perreira.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral

OMNISPORT | 26-11-2020 09:19