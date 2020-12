Europa League: Cska Sofia-Roma, le probabili formazioni

Roma già prima e qualificata in campo alle 18.55 contro il CSKA ultimo in classifica per l’ultima partita della fase a gironi di Europa League. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha annunciato un ampio turnover: Mayoral in attacco sostenuto da Pedro e Milanese. A centrocampo un altro giovane, Calafiori. In difesa Kumbulla, Fazio e Juan Jesus.

CSKA Sofia (3-4-2-1): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Vion, Youga, Sankharé, Carey; Beltrame, Yomov; Sowe. All. Akrapovic.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral. All. Fonseca.

OMNISPORT | 10-12-2020 08:13