Europa League, dove vedere Inter-Ludogorets in tv e streaming

La Europa League 2019/2020 viene trasmessa per intero da Sky, che detiene i diritti anche per l’edizione di questa stagione della seconda coppa per club più importante d’Europa. Anche in questa stagione una partita per ogni turno viene trasmessa in chiaro su Tv8. Delle squadre italiane sono rimaste solo la Roma, che ha superato la fase a gironi e l’Inter che proviene dalla Champions League, dove è giunta terza nel proprio girone eliminatorio, un girone di ferro con Barcellona e Borussia Dortmund. Per quanto riguarda lo streaming le partite della Champions League saranno visibili su Sky Go, occorre perciò sottoscrivere un abbonamento Sky sia per vedere le partite sia sulla tv sia in streaming oppure consultare la programmazione di Tv8 per poterle vedere in chiaro sul digitale terrestre.

Dove vedere Inter-Ludogorets in diretta tv e streaming

Inter-Lodogorets è la partita di ritorno dei sedicesimi di finale della Europa League 2019/2020. All’andata in Bulgaria l’Inter ha vinto per 0-2 con gol di Eriksen e di Lukaku su calcio di rigore. Un punteggio che consente ai milanesi di affrontare con serenità la partita che, come ormai noto, si gioca a porte chiuse per prevenire il contagio di Coronavirus.

Inter-Ludogorets è in programma oggi 27-02-2020 alle ore 21 sulla piattaforma Sky. La partita è visibile anche in streaming mediante le piattaforme SkyGO e NowTV.

La partita si può seguire minuto per minuto anche con il live di Virgilio Sport.

Inter-Lodogorets sarà l’occasione per Conte per fare un po’ di turnover, facendo fare minuti a Eriksen e preservando al massimo i giocatori migliori in vista del big match contro la Juventus: qui le probabili formazioni.

L’Inter accede alla Europa League perché è giunta al terzo posto del proprio girone eliminatorio di Champions, dietro a Barcellona e Borussia Dortmund. Il Ludogorets invece è arrivato secondo nel girone H della Europa League dietro agli spagnoli dell’Espanyol, eliminando Ferencvaros e Cska Mosca.

La Europa League 2019/2020 ha avuto in estate una fase preliminare a cui ha preso parte il Torino, senza fortuna. Alla competizione a gironi hanno partecipato Roma e Lazio, ma solo i giallorossi sono riusciti a superare il turno.

Le prossime fasi della Europa League 2019-20

Sedicesimi: 20-27 febbraio 2020

Sorteggio Nyon: 28 febbraio 2020

Ottavi: 12-19 marzo 2020

Sorteggio quarti: 20 marzo 2020

Quarti di finale: 9-16 febbraio 2020

Semifinali: 30 aprile – 7 maggio 2020

Finale a Danzica (Polonia) 27 maggio 2020

VIRGILIO SPORT | 27-02-2020 12:27