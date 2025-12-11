Europa League, le partite di oggi: dove vedere Porto-Malmoe e Sturm Graz-Stella Rossa

Una giornata ad alta tensione, con scontri diretti e verdetti ancora aperti che possono ridisegnare la corsa agli ottavi e ai playoff di Europa League

La sesta giornata della fase a girone unico di Europa League promette grande intensità e verdetti cruciali: con diversi gruppi ancora apertissimi, ogni punto può ribaltare le gerarchie e determinare chi proseguirà il cammino verso gli ottavi. Tra scontri diretti, incroci ad alta tensione e squadre chiamate a una prova di maturità, il turno si annuncia decisivo sia per chi lotta per la qualificazione diretta sia per chi spera almeno nei playoff. In questo contesto prende forma un programma ricco di incontri che possono cambiare il volto della competizione.

Europa League, le sfide della sesta giornata

La partita più "pesante" del turno sarà senza dubbio Celtic-Roma: uno scontro tra due club con ambizioni di centrare gli ottavi. Storicamente, non si sono mai affrontati in un match ufficiale e sarà un debutto che aggiungerà fascino e tensione. Tra le sfide in bilico c'è anche Ferencváros-Rangers: per i padroni di casa un'ulteriore possibilità di consolidare una posizione di vantaggio nel girone; per gli scozzesi, l'occasione di strappare punti cruciali per restare nella corsa alla qualificazione. Il Bologna, dopo il pareggio in Serie A contro la Lazio, avrà la possibilità di dimostrare la propria forza anche in Europa League contro il Celta Vigo: un risultato positivo potrebbe rilanciare le sue speranze di proseguire nella competizione. E infine Nizza-Braga può risultare uno snodo inatteso: la posta in gioco resta alta per la classifica del girone, per le ambizioni di qualificazione diretta e per chi cerca un posto nei playoff.

Dove vedere l’Europa League

Le partite saranno trasmesse in esclusiva e in diretta su Sky Sport, con possibilità di streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, un match sarà visibile anche in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it

Il programma dell’Europa League

18.45 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

– SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW 18.45 Utrecht-Nottingham Forest (Europa League) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Ferencvaros-Rangers (Europa League) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Nizza-Braga (Europa League) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Celtic-Roma (Europa League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

(Europa League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW 21.00 Celta-Bologna (Europa League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

(Europa League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW 21.00 Basilea-Aston Villa (Europa League) – TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Friburgo-Salisburgo (Europa League) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Lione-Go Ahead Eagles (Europa League) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

Le altre sfide dell’Europa League visibili nella Diretta Gol: