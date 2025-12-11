Europa League, le partite di oggi: dove vedere Porto-Malmoe e Sturm Graz-Stella Rossa

La sesta giornata della fase a girone unico di Europa League promette grande intensità e verdetti cruciali: con diversi gruppi ancora apertissimi, ogni punto può ribaltare le gerarchie e determinare chi proseguirà il cammino verso gli ottavi. Tra scontri diretti, incroci ad alta tensione e squadre chiamate a una prova di maturità, il turno si annuncia decisivo sia per chi lotta per la qualificazione diretta sia per chi spera almeno nei playoff. In questo contesto prende forma un programma ricco di incontri che possono cambiare il volto della competizione.
Dove vedere l’Europa League
Le partite saranno trasmesse in esclusiva e in diretta su Sky Sport, con possibilità di streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, un match sarà visibile anche in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it
- 18.45 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 18.45 Utrecht-Nottingham Forest (Europa League) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
- 18.45 Ferencvaros-Rangers (Europa League) – SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 18.45 Nizza-Braga (Europa League) – SKY SPORT (canale 255) e NOW
- 21.00 Celtic-Roma (Europa League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
- 21.00 Celta-Bologna (Europa League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
- 21.00 Basilea-Aston Villa (Europa League) – TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 21.00 Friburgo-Salisburgo (Europa League) – SKY SPORT (canale 255) e NOW
- 21.00 Lione-Go Ahead Eagles (Europa League) – SKY SPORT (canale 256) e NOW
Le altre sfide dell’Europa League visibili nella Diretta Gol:
- Dinamo Zagabria-Betis ore 18.45
- Midtjylland-Genk ore 18.45
- Ludogorets-Paok ore 18.45
- Sturm Graz-Stella Rossa ore 18.45
- Stoccarda-Maccabi Tel Aviv ore 18.45
- Young Boys-Lille ore 18.45
- Brann-Fenerbahce ore 21.00
- FCSB-Feyenoord ore 21.00
- Porto-Malmoe ore 21.00
- Panathinaikos-Viktoria Plzen ore 21.00