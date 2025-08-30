Europa League e Conference: date e orari per Roma, Bologna e Fiorentina

L'Uefa ha ufficializzato il calendario delle altre due coppe, i giallorossi debuttano il 24/9 a Nizza, i rossoblù il 25/9 in trasferta con l'A.Villa

Dopo il calendario completo della Champions League l’Uefa ha ufficializzato anche tutte le date e gli orari della fase campionato di Europa League e dei gironi di Conference. La Roma comincerà da Nizza, il 24 settembre prossimo, e chiuderà il 29 gennaio sempre in trasferta, ad Atene, col Panathinaikos. Il Bologna parte in trasferta il 25 settembre con l’Aston Villa e la Fiorentina inizia il 2 ottobre in casa col Signa Olomuc. Questo il calendario completo delle tre italiane.

Il calendario della Roma in Europa League

Mercoledì 24 settembre, ore 21: Nizza-Roma

Giovedì 2 ottobre, ore 18.45: Roma-Lilla

Giovedì 23 ottobre, ore 21: Roma-Viktoria Plzen

Giovedì 6 novembre, ore 21: Rangers-Roma

Giovedì 27 novembre, ore 18.45: Roma-Midtjylland

Giovedì 11 dicembre, ore 21: Celtic-Roma

Giovedì 22 dicembre, ore 21: Roma-Stoccarda

Giovedì 29 gennaio, ore 21: Panathinaikos-Roma

Il calendario del Bologna in Europa League

Giovedì 25 settembre, ore 21: Aston Villa-Bologna

Giovedì 2 ottobre, ore 18.45: Bologna-Friburgo

Giovedì 23 ottobre, ore 18.45: Steaua-Bologna

Giovedì 6 novembre, ore 21: Bologna-Brann

Giovedì 27 novembre, ore 21: Bologna-Salisbirgo

Giovedì 11 dicembre, ore 21: Celta Vigo-Bologna

Giovedì 22 dicembre, ore 18.45: Bologna-Celtic

Giovedì 29 gennaio, ore 21: Maccabi Tel Aviv-Bologna

Il calendario della Fiorentina in Conference League

Giovedì 2 ottobre, ore 21: Fiorentina-Sigma Olomouc

Giovedì 23 ottobre, ore 18.45: Rapid Vienna-Fiorentina

Giovedì 6 novembre, ore 18.45: Mainz-Fiorentina

Giovedì 27 novembre, ore 21: Fiorentina-Aek Atene

Giovedì 11 dicembre, ore 19.45: Fiorentina-Dinamo Kiev

Giovedì 18 dicembre, ore 18.45: Losanna-Fiorentina