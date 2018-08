Europa League, ecco le avversarie di Lazio e Milan

Al Grimaldi Forum di Montecarlo si è svolto il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League 2018/2019, dove Lazio e Milan sono state inserite rispettivamente nei gironi H e F.

I rossoneri affronteranno Olympiacos, Betis Siviglia e Dudelange in un girone che sembra alla portata dei ragazzi di Gattuso.

Meno felice il sorteggio dei biancocelesti che dovranno vedersela con Olympique Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon Lemesou.

Durante la cerimonia è stato anche premiato Antonie Griezmann come Miglior giocatore della scorsa Europa League, quando ha alzato al cielo il trofeo vincendo in finale contro l'Olympique Marsiglia. Il francese non era però presente alla cerimonia: "Sono molto contento e spero di conquistare altri riconoscimenti in futuro. Mi spiace non essere a Montecarlo ma ho una partita da preparare".

Alla cerimonia erano presenti anche l'ex interista Aron Winter ed Hernan Crespo, che hanno sorteggiato le squadre.

I GIRONI:

GIRONE A

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurigo

AEK Larnaca

GIRONE B

Red Bull Salisburgo

Celtic

Red Bull Lipsia

Rosenborg

GIRONE C

Zenit San Pietroburgo

Copenhagen

Bordeaux

Slavia Praga

GIRONE D

Andrelecht

Fenerbaçhe

Dinamo

Spartak Trnava

GIRONE E

Arsenal

Sporting Lisbona

Qarabag

Vorskla

GIRONE F

Olympiakos

MILAN

Real Betis

F91 Dudelange

GIRONE G

Villarreal

Rapid Vienna

Spartak Mosca

Rangers

GIRONE H

LAZIO

Olympique Marsiglia

Eintracht Francoforte

Apollon Lemesou

GIRONE I

Besiktas

Genk

Malmo

Sarpsborg 08

GIRONE J

Sevilla

Krasnodar

Standard Liegi

Akhisar

GIRONE K

Dynamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

GIRONE L

Chelsea

Paok

Bate Borisov

Vidi

Queste le date per l'Europa League:

20 settembre 2018: fase a gironi, prima giornata

4 ottobre 2018: fase a gironi, seconda giornata

25 ottobre 2018: fase a gironi, terza giornata

8 novembre 2018: fase a gironi, quarta giornata

29 novembre 2018: fase a gironi, quinta giornata

13 dicembre 2018: fase a gironi, sesta giornata

Sedicesimi di finale

17 dicembre 2018: sorteggio sedicesimi di finale

14 febbraio 2019: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio 2019: sedicesimi di finale, ritorno

Ottavi di finale

22 febbraio 2019: sorteggio ottavi di finale

7 marzo 2019: ottavi di finale, andata

14 marzo 2019: ottavi di finale, ritorno

SPORTAL.IT | 31-08-2018 14:00