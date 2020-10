Europa League, Gattuso avvisa il Napoli

Sconfitto a sorpresa all’esordio nella fase a gironi di Europa League, il Napoli si rituffa in campo continentale ospitando al San Paolo la Real Sociedad. Squadra ostica, quella basca, attualmente in testa al campionato spagnolo, pur con una partita in più rispetto al Real Madrid.

Una sfida importante per il tecnico Gennaro Gattuso, che in conferenza stampa prova a spronare i suoi: “Non voglio più sentir parlare di titolari e riserve, ci sono i 5 cambi e chi entra ti può far vincere, non voglio vedere una faccia arrabbiata ma solo gente motivata che entra ed incide”.

Per Gattuso l’essenziale è dimenticare l’AZ: “E’ passata, siamo qui e sfideremo una squadra in salute, prima in classifica. Servirà una grande prestazione, non solo tecnica, ma di squadra, di sofferenza. Ci possono mettere in difficoltà, ma anche noi possiamo farlo e andremo in campo senza fare calcoli”.

