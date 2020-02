Europa League, gli interisti hanno un timore

Attenti al Getafe. In casa Inter si respira una certa soddisfazione per aver evitato al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League le big ancora in corsa nella competizione, tuttavia l’accoppiamento con il team spagnolo non lascia tranquilli i tifosi nerazzurri.

Interisti cauti

Alcuni di loro, infatti, invitano a non sottovalutare la squadra di Pepe Bordalas, attualmente al quinto posto della Liga e capace, in Europa, di eliminare l’Ajax nel doppio confronto dei sedicesimi di Europa League. “Brutta squadra, ostica”, scrive Massimo su una delle pagine Facebook dedicate al tifo nerazzurro.

“Uhm…al momento é una squadra da prendere con le pinze nella Liga”, aggiunge Zappettone. E Waylon concorda: “Questi hanno fatto fuori l’Ajax, quindi sono abbastanza forti… Ma se sei l’Inter di adesso e vuoi fare strada in EL (mi aspetto come minimo la semifinale) non devi e non puoi temere il Getafe… Poteva andare meglio, ma anche peggio…”.

E nella discussione si inserisce anche il tifoso rossonero Milan7: “Molto male per l’Inter, Getafe squadra rivelazione e rognosa e dopo aver eliminato l’Ajax vorrà andare in fondo. Menano tanto attenzione agli infortuni anche in ottica campionato”.

Obiettivo finale

La maggioranza degli interisti, ad ogni modo, resta fiducioso. E c’è chi, come Stockton, punta davvero in alto: “Se ci preoccupa il Getafe… siamo messi male – scrive il tifoso – . Siamo la squadra più forte e in forma delle 16, arrivare in finale è un dovere. Altrimenti possiamo così contarcela su che stiamo facendo un percorso, che vogliamo arrivare al top, etc…”.

Un altro tifoso, Balocchi, concorda almeno in parte: “Beh… onestamente, dai, poteva andare molto peggio. Saranno anche rognosi ma adesso squadre-materasso non ne trovi più e se Conte comincia a pensare che al popolo interista una bella Europa League (con annessa finale SuperCoppa) non farebbe affatto schifo, e dunque ci mette l’impegno giusto, è un turno che dobbiamo superare senza se e senza ma. Io dico che almeno arrivare in semifinale sarebbe quasi d’obbligo, per noi”.

SPORTEVAI | 28-02-2020 15:26