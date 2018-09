Europa League, goleade di Siviglia e Arsenal

Prima giornata di Europa League in archivio con le vittoria di Milan e Lazio, rispettivamente su Dudelange e Apollon.

Nel girone dei biancocelesti colpo dell’Eintracht Francoforte in inferiorità numerica sul campo del Marsiglia. Olympiacos e Betis Siviglia non si fanno male e permettono ai ragazzi di Gattuso di essere già in testa alla classifica del raggruppamento F.

Dilagano Siviglia, vittorioso per 5-1 sullo Standard Liegi, e Arsenal, 4-2 sul Vorskla, mentre a Sarri e al Chelsea basta la rete di Willian per uscire vittoriosi dal campo del Paok.

Di seguito tutti i risultati:

Akhisarspor-Krasnodar 0-1

Besiktas-Sarpsporg 08 3-1

Dinamo Kiev-Astana 2-2

Genk-Malmoe 2-0

Olymique Marsiglia-Eintracht Francoforte 1-2

Mol Vidi-Bate 0-2

Paok-Chelsea 0-1

Rapid Vienna-Spartak Mosca 2-0

Rennes-Jablonec 2-1

Siviglia-Standard Liegi 5-1

Villarreal-Glasgow Rangers 2-2

AEK Larnaca-Zurigo 0-1

Arsenal-Vorskla 4-2

Celtic-Rosenborg 1-0

Dinamo Zagabria-Fenerbahce 4-1

Copenaghen-Zenit 1-1

Ludogorets-Bayer 2-3

Olympiacos-Betis 0-0

Lipsia-Salisburgo 2-3

Slavia Praga-Bordeaux 1-0

Sporting-Qarabag 2-0

Trnava-Anderlecht 1-0

SPORTAL.IT | 20-09-2018 23:40