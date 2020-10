Europa League, i risultati: ok Arsenal, Tottenham, Bayer, Benfica

Non mancano le sorprese nella prima giornata di Europa League 2020/21 , con tante big in difficoltà. Nel gruppo A, la Roma fa il suo vincendo in Svizzera di rimonta, mentre il Cluj vince a Sofia contro il CSKA: reti di Rondon e Deac nella ripresa.

Soffre l’ Arsenal , che ha bisogno di rimontare il Rapid Vienna: al goal di Fountas, su regalo di Leno, rispondono David Luiz e il subentrato Aubameyang . Nell’altra gara del gruppo, colpo del Molde in Irlanda sul campo del Dundalk.

Tutto comodo per il Bayer Leverkusen contro il Nizza : la difesa dei francesi non è particolarmente sicura e già dopo 16 minuti è 2-0. Gouiri accorcia, ma nella ripresa i tedeschi dilagano fino a segnarne sei, con Bellarabi protagonista dalla panchina. Nell’altra gara successo del Beer Sheva sullo Slavia Praga.

Fuochi d’artificio a Poznan tra Lech e Benfica : tre volte in vantaggio i portoghesi, i polacchi però arrivano al pari solo due volte. Decide Nunez, autore di una doppietta. Vittoria in trasferta anche per i Rangers .

Si fa rimontare il PSV, in vantaggio con il secondo goal in due gare di Götze. Il Granada rimonta nella ripresa anche con l’ex Udinese Machis. Pari nell’altro match tra PAOK e Omonia.

Nel match del Napoli, invece, un solo goal: quello dell’AZ che condanna il Napoli alla sconfitta. Ne approfitta la Real Sociedad , che vince nel recupero contro il Rijeka.

Nel Girone H il Lille risponde al Milan imponendosi in maniera netta sul campo dello Sparta . A Praga è finita 1-4 con Yazici autore di una tripletta e grande protagonista del match.

Parte forte il Leicester che supera con un 3-0 lo Zorya , mentre al Braga cala il tris e regola in casa l’ AEK .

Manita del Villarreal che batte il Sivasspor in un match che ha regalato goal ed emozioni (doppietta di Paco Alcacer nel 5-3 finale), mentre il Maccabi Terl Aviv si impone per 1-0 sul Qarabag .

Successo interno in scioltezza per il Tottenham contro il LASK (3-0), mentre l’ Antwerp riesce ad espugnare con un 2-1 il campo del Ludogorets .

Parte all’insegna dell’equilibrio il Girone K, visto che si chiudono in parità le sfide tra Wolfsberg e CSKA Mosca e Dinamo Zagabria e Feyenoord , Liberec ed Hoffenheim battono rispettivamente Gent (1-0) e Stella Rossa (2-0).

EUROPA LEAGUE, 1ª GIORNATA

GIRONE A

CSKA SOFIA-CLUJ 0-2 [53′ Rondon (CL), 74′ rig. Deac (CL)]

YOUNG BOYS-ROMA 1-2 [14′ rig. Nsame (Y), 69′ Bruno Peres (R), 74′ Kumbulla (R)] – Leggi il report

GIRONE B

DINDALK-MOLDE 1-2 [36′ Murray (D), 62′ Hussain (M), 72′ rig. Omoijuanfo (M)]

RAPID VIENNA-ARSENAL 1-2 [53′ Fountas (R), 70′ David Luiz (A), 74′ Aubameyang (A)]

GIRONE C

BAYER LEVERKUSEN-NIZZA 6-2 [11′ Amiri (B), 16′ Alario (B), 31′ Gouiri (N), 61′ Diaby (B), 79′ e 83′ Bellarabi (B), 86′ Wirtz (B), 90′ Claude-Maurice (N)]

HAPOEL BEER-SHEVA-SLAVIA PRAGA 3-1 [45′ Agudelo (H), 75′ Provod (S), 86′ e 88′ Acolatse (H)]

GIRONE D

STANDARD LIEGI-RANGERS 0-2 [19′ rig. Tavernier (R), 90+3′ Roofe (R)]

LECH-BENFICA 2-4 [9′ rig. Pizzi (B), 15′ Ishak (L), 42′ Nunez (B), 48′ Ishak (L), 60′ e 90+3′ Nunez (B)]

GIRONE E

PSV-GRANADA 1-2 [45+1′ Götze (P), 57′ Molina (G), 66′ Machis (G)]

PAOK-OMONIA 1-1 [16′ Bautheac (O), 56′ Murg (P)]

GIRONE F

NAPOLI-AZ 0-1 [57′ De Wit (A)] – Leggi il report

RIJEKA-REAL SOCIEDAD 0-1 [90+3′ Bautista (R)]

GIRONE G

BRAGA-AEK 3-0 [44’ Galeno (B), 78’ Paulinho (B), 88’ Horta (B)]

LEICESTER-ZORYA 3-0 [29’ Maddison (L), 45’ Barnes (L), Iheanacho (L)]

GIRONE H

SPARTA PRAGA-LILLA 1-4 [45’ Yazici (L), 47’ Dockal (S), 60’ Yazici (L), 66’ Ikone (L), 75’ Yazici (L)]

CELTIC-MILAN 1-3 [14’ Krunic (M), 42’ Diaz (M), 76’ Elyounoussi (C), 90+3’ Hauge (M)] – Leggi il report

GIRONE I

MACCABI TEL AVIV-QARABAG 1-0 [10’ Cohen (M)]

VILLARREAL-SIVASSPOR 5-3 [13’ Kubo (V), 20’ Bacca (V), 33’ Kayode (S), 43’ Yatabare (S), 57’ Foyth (V), 64’ Gradel (S), 74’ Alcacer (V), 78’ Alcacer (V)]

GIRONE J

TOTTENHAM-LASK 3-0 [18’ Moura (T), 27’ aut. Andrade (T), 84’ Son (T)]

LUDOGORETS-ANTWERP 1-2 [45’ Manu (L), 64’ Gerkens (A), 70’ Refaelov (A)]

GIRONE K

WOLFSBERG-CSKA MOSCA 1-1 [5’ Gaich (C), 42’ rig. Liendl (W)]

DINAMO ZAGABRIA-FEYENOORD 0-0

GIRONE L

LIBEREC-GENT 1-0 [29’ Yusuf]

HOFFENHEIM-STELLA ROSSA 2-0 [64’ Baumgartner (H), 90+4’ Dabbur (H)]

OMNISPORT | 22-10-2020 23:17