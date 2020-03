Europa League, il Getafe insiste: a rischio la partita con l'Inter

“Non ci sarà nessuna partita, noi a Milano non andiamo”. Angel Torres, presidente del Getafe, ribadisce alla 'Gazzetta dello Sport' la durissima presa di posizione già riportata dai media spagnoli nella notte. Il numero uno del club spagnolo, infatti, ha deciso di non mandare la sua squadra in trasferta a Milano per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro l'Inter, nonostante le indicazioni dell'Uefa che permettono lo svolgimento degli incontri a porte chiuse dove possa esserci rischio di contagio da coronavirus.

"Prima di tutto viene la salute e noi abbiamo deciso di non viaggiare – ha detto Torres -: la partita deve essere rinviata o spostata in altra sede, nessuno deve correre rischi inutili. Ora stiamo aspettando le risposte della Uefa e dell’Inter. Noi crediamo che prima del calcio venga la salute e rispettiamo questo principio accettando tutte le conseguenze” ha aggiunto Torres nell'intervista alla 'rosea'.

Il presidente del Getafe chiude anche a possibili permessi speciali, visto anche il provvedimento del governo spagnolo che impedisce ogni collegamento aereo fra il Paese iberico e l'Italia: “Io non chiedo un permesso speciale per mettere a rischio la salute della mia spedizione – ha detto Torres -. I permessi speciali si chiedono per questioni urgenti, e una partita di calcio non risponde ad alcuna urgenza, può essere rinviata o spostata altrove. Non ha alcun senso. Il calcio è importante ma non imprescindibile, imprescindibile è la salute”.

Dall'Uefa, però, non sono ancora arrivate indicazioni in merito: “Immagino che stiano cercando delle soluzioni – ha detto Torres -, non sono facili, ma io non sono la Uefa. Non possono mandarci in una zona di massimo rischio”.

"E' una questione di senso comune, di rispetto per gli esseri umani. Qualsiasi partita di calcio è meno importante della vita umana. Anche se non gioco contro l’Inter la mia vita continua. Cosa che non è altrettanto certa se mi prendo il coronavirus. La Uefa può dire ciò che vuole, a me non interessa" ha ribadito il presidente del club spagnolo.

La soluzione, per Torres, sarebbe il rinvio: “E' la cosa più logica. Rinviare la partita e riprogrammarla in un’altra città fuori dall’Italia. Anche se penso che non sarà facile trovare un Paese che voglia accogliere due squadre che arrivano da una zona di rischio, che arrivano da due città con un alto numeri di contagi come Milano e Madrid. Magari tra quindici giorni le cose cambieranno. Intanto vediamo cosa succede oggi”.

