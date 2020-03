Europa League, il Manchester United passeggia

Privato delle partite delle due italiane, Inter e Roma, il programma degli ottavi di finale di Europa League ha visto la larga vittoria del Manchester United, passato 5-0 in casa della rivelazione Lask.

Tra le sei partite giocate spiccano altre tre vittorie esterne, quella del Bayer Leverkusn per 2-1 contro i Rangers, quella del Basilea per 3-0 a Francoforte contro l’Eintracht e quella dello Shakhtar Donetsk per 2-1 sul campo del Wolfsburg.

Pareggio per 1-1 tra Olympiacos e Wolverhampton, giocata a porte chiuse dopo il contagio del presidente dei greci. Infine l’Istanbul Basaksehir piega 1-0 il Copenaghen.



SPORTAL.IT | 12-03-2020 23:25