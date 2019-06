Europa League, il Toro non si tira indietro

Quattordici anni dopo il fallimento, il Torino è una società sana, ritenuta un modello di gestione. Non a caso il club granata è stato premiato durante la manifestazione “Football Leader” con il riconoscimento 'Financial Fair Play'.

A ritirarlo il dg Antonio Comi che ha tessuto gli elogi del presidente Cairo: “Per tutti i club è doveroso stare attenti all'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo, cercando tuttavia di crescere in tutte le sue aree come abbiamo fatto noi. Anche con risultati sportivi, devono ovviamente migliorare ma ora il Torino è una società sanissima con tante ottime strutture”.

Comi ha poi parlato della possibilità che il Toro venga ripescato in Europa League qualora il Milan dovesse rinunciare nell’ottica delle sanzioni sul Fair Play Finanziario: “63 punti non sono bastati per l'Europa? È una cosa da Toro, nella storia del campionato italiano era accaduto solo una volta. Cairo è ambizioso e anche quest'anno ci stupirà. Noi pronti per l'Europa League qualora non dovesse andarci il Milan? Prontissimi, ma non dipende da noi. Per ora inutile pensarci".



SPORTAL.IT | 04-06-2019 21:01